Räntekostnader för lån

När man jämför olika lån är det viktigt att inte stirra sig blind på den nominella räntan, utan också ta en titt på den effektiva räntan eftersom den inkluderar avgifterna för lånet och tar hänsyn till hur avbetalningsplanens utformning påverkar den verkliga räntekostnaden.

Det också en bra idé att räkna fram den total kostnaden för lånet i kronor och ören, vilket brukar kännas betydligt mindre abstrakt än att bolla olika räntesatser hit och dit. För stora lån med lång avbetalningstid – till exempel bolån – kan någon tiondels procentenhet hit eller tid innebära en stor höjning eller sänkning av kostnaden för lånet räknat i reda pengar. Det kan alltså löna sig att vara en påläst och engagerad konsument, som jämför olika alternativ och förhandlar sig fram till bästa möjliga lösning.

Effektiv årsränta

Svensk lag stipulerar att den som marknadsför konsumentlån måste ange den effektiva räntan i sin marknadsföring. Att bara skriva ut den nominella räntan duger alltså inte. Den effektiva räntan ska enligt lag anges som årsränta i procent, även i de fall där lånetiden är kortare än ett år. Lär dig mer om hur du räknar ut din räntekostnad.

Exempel på effektiv ränta för annuitetslån

Du lånar 10 000 kronor och betalar tillbaka över 2 års tid, med en nominell årsränta på 6%. Detta är ett annuitetslån vilket innebär att du betalar in 443 kronor till långivaren varje månad. Inbetalningen är alltså lika stor under hela lånetiden, trots att skulden minskar. Totalkostnaden för lånet blir 637 kronor. Du kommer alltså ha betalat in 10 000 kronor + 637 kronor till långivaren när lånet är slutbetalt.

Det här är ett lån där det inte tillkommer några avgifter, men den effektiva årsräntan blir ändå inte 6% utan 6,17% eftersom ett annuitetslån innebär att man betalar lite mer än om man hade valt rak avbetalning istället. Vid rak avbetalning amorterar man ned skulden med exakt samma belopp varje månad, däremot varierar storleken på den ränta man betalar från månad till månad.

Så, hur hög hade den effektiva räntan blivit om detta lån dessutom hade haft avgifter?

Låt oss titta på ett nytt exempel. Du lånar 10 000 kronor till en nominell årsränta på 6%. Det är ett annuitetslån med en löptid på 2 år. Uppläggningsavgiften är 350 kronor och dessutom tillkommer en aviavgift på 25 kronor varje månad.

Detta upplägg innebär att du måste betala in 468 kronor till långivaren varje månad och den effektiva årsräntan är 16,15 procent! Totalkostnaden för lånet blir 1 587 kronor. När lånet är slutbetalt kommer du alltså att ha betalat in 10 000 kronor + 1 587 kronor till långivaren.

Detta visar hur viktigt det är att jämföra effektiv ränta istället för att bara titta på nominell ränta. Båda dessa lån hade en nominell ränta på 6% och betalades av över 24 månader, men kostanden för det ena lånet var bara 637 kronor medan kostnaden för det andra lånet uppgick till 1 587 kronor. Små avgifter som är lätta att glömma bort när man jämför olika lån gjorde att lånekostnaden mer än fördubblades.